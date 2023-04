Madonna – exklusive EP auf Vinyl

Bis heute ist „Die Another Day“ eines der erfolgreichsten Lieder für „James Bond“

Seit 2008 soll der internationale Tag unabhängiger Plattenläden eben diese unterstützen. Und auch Weltstar Madonna macht mit beim „Record Store Day“ am Samstag. Sie veröffentlicht eine Vinyl-EP mit bisher unveröffentlichten Mixen einiger Charthits und Albumstücke aus ihrem 2003er-Album „American Life“.

Unsere Anpeiltipps auf „American Life – Mixshow Mix“ sind ihr Lied für den 2002er-James-Bond-Film „Die Another Day (Thunderpuss Club Edit)“ **, „American Life (Peter Rauhofer’s American Anthem New Edit)“ ** und „Hollywood (Deepsky’s Home Sweet Home Vocal Edit)“. Ein Teil des Verkaufserlöses wird an die Hirntumorforschung gespendet!

Die EP „American Life – Mixshow Mix“ feiert das 20-jährige Jubiläum ihres Albums „American Life“, das damals Platz 1 der Charts unter anderem in Deutschland, in den USA, UK und Österreich erreichte, auch Singles wie „Love Profusion“ und „Nothing Fails“ wurden in Europa Top-10-Hits. Trotzdem war die Sängerin damals nicht zufrieden, so musste Madonna das erste Video zu „American Life“ auf Druck der Medien und Gesellschaft zurückziehen: Es galt als zu brutal, zu militärkritisch. www.madonna.com ** das Lied wurde bisher nicht veröffentlicht

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu