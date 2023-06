Martha Wash & The Weather Girls: „Carry On“

×

× Erweitern Foto: Mike Ruiz

Hallelujah! Die drei 1980er-Alben des Duos The Weather Girls und das erste Solo-Album der Originalen-Sängerin Martha Wash von 1992 erscheinen nun als 4CD-Box namens „Carry On: The Deluxe Collection 1982 – 1992“.

Darauf zu finden sind Chart-Singles wie „Runaround“, „It's Raining Men“, „Carry On“, „No One Can Love You More Than Me“ und „I’m Gonna Wash That Man Right Outa My Hair“.

Martha und Izora: The Weather Girls (The Two Tons o’ Fun), 1980

Die drei The-Weather-Girls-Alben sind starker Soul-Disco-Gospel-Pop, die beweisen, dass die Izora und Martha mehr drauf hatten als „It's Raining Men“. Unsere Anspieltipps sind der spätere Hit „Well-A-Wiggy“ und die Albumstücke „Love You Like a Train“ sowie „Down on the Corner“.

Und dann ist da noch CD Nummer vier: „MARTHA WASH“, das erste Studioalbum der Sängerin, sehr housig, sehr soulig. Unsere Anspieltipps sind „Runaround (Tee’s 12″ Mix)“ und „Leave a Light on“. Hochkarätig produziert, grandios performt mit einer weltweit bekannten Stimme. Denn die Künstlerin sang ja schon bereits für die C + C Music Factory („Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)“), Black Box („Fantasy“, „Strike It Up“, „Everybody Everybody“, ...) und eben die Weather Girls, landete aber auch zum Beispiel zusammen mit Todd „Tee“ Terry Hits („Keep on Jumpin’“, ...) in den Top 10 der Hitlisten. Und eben auch solo: Die House-Nummer „Give It to You“ erreichte 1992 die Top 40 in UK und sogar Platz 1 der US-Dance-Charts. Eine Platzierung, die sie unter anderem 1998 mit „Catch the Light“ wiederholte, für „I'm Not Coming Down“ war 2014 Platz 2 drin. Kein Grund für Frust! Diese 4CD-Box empfehlen wir allen Fans der Diva und Liebhaber*innen von House und Soul.

Funfacts: Angefangen hat Martha Wash bereits in den 1970er-Jahren zusammen mit Izora Armstead (1942 – 2004) als Background-Sängerin bei Sylvester („You Make Me Feel“, „Stars“, „Do You Wanna Funk?“, ...), damals noch als „The Two Tons o’ Fun“. Seit den 1990ern landete die Sängerin zum Beispiel mit RuPaul oder Jocelyn Brown Chart-Erfolge.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu Hier hört man Martha, sieht sie aber nicht ...