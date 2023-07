Russisch-ukrainischstämmiger Sänger MKSM

× Erweitern Foto: T. Paul

Foto: M. Rädel Russland-CSD-Demo, CSD Geplant ist heute ab 15 Uhr in Berlin „eine Demo zur Unterstützung der Trans-Gemeinschaft in Russland“

Heute wird um 15 Uhr in Berlin vor der Russischen Botschaft gegen Transphobie seitens der Putin-Regierung demonstriert. Ganz passend, dass der russisch-ukrainischstämmige Sänger MKSM ein neues Lied am Start hat: „Breaking My Rules“.

Er ist einer der ersten Künstler*innen, die sich für Stotterer einsetzen, MKSM selbst hatte damit zu kämpfen. Vor allem ist er aber ein queerer Musiker und Aktivist – mit der Unterstützung von Peter Plate und Ulf Leo Sommer.

Um 15 Uhr soll heute vor der Russischen Botschaft (Unter den Linden 63 – 65) gegen die transphoben Gesetze Russlands, die gegen Menschenrechte verstoßen und trans* Leben unmöglich machen und gefährden, demonstriert werden. Via E-Mail meldete sich die gemeinnützige Organisation für die russischsprachige LGBTIQ*-Szene in Deutschland Quarteera bei uns, denn heute soll „das russische Staatsparlament eine Sitzung abhalten, um ein Gesetz zu verabschieden, das Transpersonen die Transition verbietet“, so Quarteera. Kommt um 15 Uhr zahlreich und zeigt eure Unterstützung für trans* Menschen und Queers in Russland. Das poppige R'n'B-Lied (nicht nur) zur Demo gibt es hier bei uns: