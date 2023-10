Musik aus Schweden

× Erweitern Foto: Hampus Hjellström Elina Elina

Foto: Fredrika Eriksson Sarah Klang

Neue Musik aus dem Land, das vor allem für Pop-Legenden wie ABBA, Ace of Base, Roxette und Dr. Alban bekannt ist.

INDIE – Elina: „Whatever Happens Now“. Die schwedische Singer-Songwriterin präsentiert gerade ihr neues Album. Darüber sagt sie: „Es geht darum, ein Kapitel abzuschließen. In den letzten Jahren habe ich viel über Akzeptanz und das Loslassen von Widerstand gelernt. In den neuen Songs steckt ein Hauch von Hoffnung und Frieden, der meiner Meinung nach von vielen positiven Veränderungen im Inneren herrührt." Ihr künstlerischer Weg ist geprägt von den Ikonen der Popkultur der 1960er- und 1970er-Jahre, darunter Joni Mitchell und The Mamas & The Papas, aber auch von den stimmungsvollen zeitgenössischen Klangwelten von Bands wie The Paper Kites.

ROCK – Sarah Klangs Mercedes: Die Künstlerin hat in ihrer bisherigen Karriere viel Erfolg gehabt: drei Top-5-Alben in ihrem Heimatland Schweden und zweimal den schwedischen Grammy für das beste Album. Doch nichts davon konnte sie auf eine ganz andere Reise vorbereiten. Als sie ihre Zwanziger hinter sich ließ und mit ihrem ersten Kind Mutter wurde, war das der Auslöser für einen neuen Zyklus von Songs, die alle auf persönlichen, aber auch allgemein menschlichen Erfahrungen beruhen. Ende Oktober erscheint ihr Album „Mercedes“.