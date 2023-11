Nancy Sinatra: „Keep Walkin': Singles, Demos & Rarities 1965-1978“

Foto: www.nancysinatra.com Nancy Sinatra

Im Dezember veröffentlicht die grandiose und generationenübergreifend populäre Sängerin Nancy Sinatra eine neue Werkschau. Unter anderem auf farbigem Vinyl und Kassette.

Nachdem vor zwei Jahren die Hit-Sammlung „Start Walkin' 1965-1976“ mit den Klassikern ** von Nancy Sinatra wie „Bang Bang“, „How Does That Grab You, Darlin'?“ oder auch „Summer Wine“ und „These Boots Are Made for Walkin'“ erschienen ist, kommen wir am 1. Dezember in den Genuss, die Überschrift hat es schon verraten, der B-Seiten (die Vinyl-Single-Rückseite der Hits) und Demos.

Unsere Anspieltipps auf „Keep Walkin': Singles, Demos & Rarities 1965-1978“ sind „I Just Can't Help Believing“ (bisher unveröffentlicht), „The Last of the Secret Agents“ von 1966 aus dem Soundtrack zu der James-Bond-Parodie gleichen Namens, „Do I Hear a Waltz“ (bisher unveröffentlicht), „The City Never Sleeps at Night“ (die klasse Rückseite der „These Boots Are Made For Walkin'“-Single) sowie „Flowers in the Rain“ und das grandiose, emanzipatorische und auch recht moralische „My Baby Cried All Night Long“.

× Erweitern Foto: Ron Joy/Boots Enterprises Inc. Die am 8. Juni 1940 geborene Sängerin ist queerer Kult. Sie sang einen James-Bond-Klassiker („You Only Live Twice“) und landete zuvor und danach weitere Welthits wie Jackson“, „Did You Ever“, und psychedelisch-melancholische Duette mit Lee Hazlewood wie „Sand“. Ihr legendärer Vater Frank Sinatra durfte auch mit ihr singen – und Dean Martin.

** Der 1967er-Welthit „Something Stupid“ mit Papa Frank Sinatra, 2001 von Robbie Williams und Nicole Kidman erfolgreich gecovert, wurde allerdings weggelassen