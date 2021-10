Neues Album, neue Single von der Rosenberg

× Erweitern Foto: S. Ludewig Marianne Rosenberg

Marianne Rosenberg 2021 „Der deutsche Schlager und die deutsche Popmusik haben heute längst fließende Grenzen. Außerdem gibt es in jedem Genre gute und schlechte Musik. Die Substanz der Musik lässt sich durch ein Etikett oder eine Schublade nicht beeinflussen. Insofern habe ich mit dem Schlager überhaupt kein Problem.“

Gecovert hat sie immer gerne und auch immer erfolgreich, Blondie, ABBA und und und ... Ohnehin war Marianne Rosenbergs erste erfolgreiche Phase stark geprägt vom souligen US-Disco-Klang. Daran knüpft sie nun wieder an.

Schon am Freitag erscheint ihre Umarbeitung des Klassikers „Don’t Leave Me This Way“, der 1976 in der Version von Thelma Houston zum Welthit wurde (und von Baccara dann zu gleich zwei Liedern verwurstet wurde: „Sorry I'm a Lady“ und „Yes Sir, I Can Boogie“). Marianne Rosenbergs deutsche Coverversion „So kannst Du nicht gehn“ wird morgen veröffentlicht, das neue Album „DIVA“ steht in den Startlöchern.

Die 1955 in Berlin geborene Sängerin hatte in den 1970ern Hits wie „Marleen“, „Lieder der Nacht“, „Mister Paul Mc Cartney“ und „Er gehört zu mir“. In den 1980ern war sie oft mit Coverversionen internationaler Hits populär, bevor sie sich für die Kultur-Avantgarde (Kai Hawaii, Rio Reiser) der Zeit entschied und auf den großen Erfolg für mehr Freiheit verzichtete. Später veröffentlichte Marianne Rosenberg House-Remixe ihrer Gassenhauer und mauserte sich zum Kultstar – auch kam Marianne Rosenberg mit einer Ballade zu der TV-Serie „Rivalen der Rennbahn“ wieder in die Hitlisten, in den 1990ern dann zum Beispiel mit dem Album „Luna“ und Singles wie „Frage niemals“. 2020 landete La Rosenberg mit dem Album „Im Namen der Liebe“ auf Platz 1 der Charts. www.rosenberg.de