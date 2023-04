Neues von Tom Gregory und ALMA

× Erweitern Fotos: Kolja Eckert, Sony Music

Tom Gregory

Freitags werden nicht nur die aktuellen Charts veröffentlicht, der Freitag ist auch der Tag der neuen Musik. Gleich zwei Künstler*innen beglücken uns mit neuen Werken, ALMA aus Finnland und Tom Gregory aus England. Der Frühling inspiriert!

Gerade arbeitet Tom an seinem dritten Album, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Jetzt gibt es erst mal eine neue Single! Darüber verrät er via E-Mail: „‘Never Look Back’ handelt davon, sich auf eine Beziehung einzulassen, obwohl man eigentlich schon längst weiß: Am Schluss wird man ja doch enttäuscht werden“, so der Sänger, der „von jener verzweifelten Lage“ inspiriert sei, „wo man immer noch hofft und sich einfach wünscht, dass alles gut wird. Ich hab den Song letztes Jahr während einer massiven Hitzewelle in London geschrieben .Und ich glaube, das hatte tatsächlich einen Einfluss auf den Sound. Man kann den Sommer in diesem Stück wirklich spüren, was ich super finde.“ Das Video zu „Never Look Back“ bekommst du hier bei uns! www.instagram.com/tgofficialmusic

Foto: M. Rädel Frühling, Hummel, Kirsche Beste Musik für einen wunderbaren Frühling!

Und auch die queere Künstlerin ALMA hat neue Musik am Start. Ein ganzes Album, das heute erscheint: „Time Machine“. „Die Kernbotschaft dieses Albums ist es, die eigene Stimme zu finden. Jeder Song ist wie eine ehrliche Unterhaltung in meinem Kopf: manchmal mit meiner Familie, manchmal mit meiner Partnerin, manchmal sogar mit meinen alten Klassenkameraden. Einige der Gespräche sind schmerzhaft und tiefgründig, andere sind leicht und ironisch. Wie der Titel 'Time Machine' schon andeutet, gehe ich in der Zeit zurück, um sowohl die Tiefpunkte als auch die Höhepunkte meines Lebens zu besprechen“, so die Sängerin. Ein neues Video feiert heute noch seine Premiere. www.instagram.com/cyberalma

