Nochmals den Sommer feiern

Nicht mehr lange, dann ist es Herbst! Doch Milk & Sugar präsentiert mit „Beach Sessions 2023“ eine je nach CD sehr tanzbare und immer auch hörbare Werkschau verschiedener Interpret*innen wie Kraak & Smaak feat. Romanthony und De-Phazz, die den Sommer feiert.

Konzentrierte sich der DJ und Producer aus Bayern auf CD eins, „POOL“, etwas mehr auf housige Tracks (nicht nur) für eine ausgelassene Poolparty, so kommen auf CD zwei die smoothen Nummern zur vollen Blüte. Etwas chillig, etwas mediterran, oft soulig. Soul hat aber auch der erste Tonträger, da wetteifern die Stimmen allerdings mit krachenden Bass Drums und coolen Beats.

Unsere Anspieltipps sind unter anderem „Let the Sun Shine (Momo Khani & Meindel Extended Remix)“ von Milk & Sugar, „Love Song (New Vocal Version)“ von Deep Dive Corp. feat. SabineSabine sowie „Eche (Original Mix)“ von Joachim Pastor und „Sugar Boogie (Original Mix)“ von De-Phazz. Eine wunderbare Zusammenstellung entspannter und auch mal klubbiger Musik – nicht nur für eine sehr gute Zeit am Wasser! milkandsugar.de