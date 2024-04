Wild! „Oral“ von Björk im Remix

× Erweitern Bild: One Little Independent

Expand Björk Ein Björk-Lied, dessen Einnahmen dem Tierschutz zugutekommen sollen

DJ Olof Dreijer aus Schweden nahm sich einem bisher eher untergegangenen Track von Björk und der Rosalía an, der sich gegen die industrielle Lachszucht wendet.

Der Musiker hatte „sehr viel Spaß beim Produzieren {...}. Ich mag die Stimmen von Björk und Rosalía sehr gerne zusammen. Ich durfte das erste Mal Tamborim spielen, ein kleines Schlagzeug, das normalerweise in Samba zu hören ist. {...} Alle Einnahmen des Songs werden an AEGIS, eine Non-Profit-Organisation, die sich gegen Fischfarmen engagiert, gespendet,“ verrät der Producer darüber via E-Mail an uns.

Björk Guðmundsdóttir: Sie ist ein streitbarer Weltstar, der schon mit unter anderem Madonna („Bedtime Story“, 1994 / 1995) zusammenarbeitete. Und sie gehört zu den einflussreichsten Künstlerinnen der Welt, gerade weil ihre Musik eher Kunst ist, als dass sie auf die Charts schielt. Kennen wirst du (womöglich) „Play Dead“, „Human Behaviour“, „Violently Happy“ und „All Is Full of Love“. Hier ist das neue / alte Stück „Oral“, das zwischen ihren Alben „Homogenic“ in 1997 und „Vespertine“ in 2001(!) komponiert wurde. www.bjork.com