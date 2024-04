Phil Soda: „Du weißt, dass Du es magst ...“

× Erweitern Foto: @philsoda Der Dance-Producer und DJ aus Deutschland hat auch eine eigene Eventreihe: „Newspace“

Sommertemperaturen im April! Und hier ist die passende Musik für warme Stunden in der Bude oder auf dem Balkon und heiße Partys im Klub: „You Know You Like It“ von Phil Soda.

Eine treibenden Tropical-House-Nummer, die mit zwei kultigen 1980er-Pop-Effekten aus dem Synthesizer erfreut. Zuvor, dabei und danach ist „You Know You Like It“ von dem auf Social Media sehr populären DJ und Produzenten Phil Soda aber ein Track, der absolut 2024 ist und zudem mit angenehmen Vocals aufwartet.

Wer den DJ und Producer aus Deutschland live erleben will: Es stehen Gigs auf dem World Club Dome und beim Heide Park Festival an. Hier kannst du reinhören: YouKnowYouLikeItYo