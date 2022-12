S’Express x Daddy Squad „Music4TheMind“

Einfach das machen, worauf man Bock hat. Das dachte sich und tat Mark Moore von S‘Express. Soll David Guetta doch weiterhin die 1990er recyceln, hier kommt neue Musik, die überrascht.

Zusammen mit Daddy Squad (Andrew Armstrong) präsentiert der legendäre Producer und DJ eine starke Klubnummer, die in ihren knapp fünf Minuten alles andere als besinnlich ist. „Music4TheMind“ von S’Express x Daddy Squad hat das Zeug zum Klubhit. Treibende Synthesizer, ein klasse Hook und Tröten, wie man sie schon beim „Theme from S'Express“ geliebt hat.

Über das Projekt S‘Express: Es sind legendäre Vorreiter in Sachen House. In den Singlecharts konnte das queere Projekt von DJ Mark Moore (geboren am 12 Januar 1965) zwischen 1988 und 1996 unter anderem mit Top-30-Hits wie „Theme from S'Express“, „Mantra for a State of Mind“ (mit William Orbit **) und „Superfly Guy“ punkten.