Mitten im Sommer 2023 kündigt die US-Sängerin Cher ein Weihnachtsalbum an. Gerade steckt die Künstlerin, die am 14. Juli zudem ihr 1995er-Album „It’s a Man’s World“ neu veröffentlichen wird, mitten in den weihnachtlichen Aufnahmen im Tonstudio.

Auf Social Media postete die Diva dazu: „Es ist aufregend, etwas so anderes zu machen. Ich liebe es!“ Und wenn wir das Posting richtig lesen (“One Som is one of favorites EVER‼️‼️‼️“) ist ein Lied darauf auch eines ihrer absoluten Lieblingslieder.

Wenig interpretieren muss #mensch hingegen bei der Wiederveröffentlichung ihres Albums „It‘s a Man's World“, das damals in UK ein verdienter Top-10-Hit wurde, in den USA aber leider floppte. Jetzt erscheint es neu mit Remixen und Bonus-CD. Und auch auf farbigem Vinyl (siehe Bilder oben). Unsere Anspieltipps darauf sind „Walking in Memphis (Shut Up and Dance Vocal Mix)“, „Paradise Is Here (Garage Revival Mix)“ und „One By One (JR's Pride Mix)“, das am 23. Juni erscheinen soll. Über Cher: Die am 20. Mai 1946 geborene Oscar-prämierte US-Schauspielerin („Mondsüchtig“, „Tee mit Mussolini“, „Die Hexen von Eastwick“ ...) und Sängerin ist weltweit eine Ikone. Vor allem in der LGBTIQ*-Community wird sie für Charterfolge wie „Believe“, „If I Could Turn Back Time“, „The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)“, „I Got You Babe“ ** sowie „Take Me Home“, „Woman's World“ *** und „Strong Enough“ gefeiert. In der queeren TV-Serie „Will & Grace“ durfte Cher 2002 als eine der wohl glamourösesten Erscheinungsformen von Gott auftreten.

** als Sonny and Cher mit ihrem Ex-Mann (1935 – 1998)

*** dank 20 (!) Remixen 2013 Platz 1 der US-Dance-Charts