Spice Girls „Spiceworld“ – erweiterte Jubiläumsausgabe

Foto: Virgin Spice Girls Die Spice Girls 1997: Mel C, Victoria, Emma, Geri und Mel B

Ein wirklich feines Jubiläum, das Fans und Sammler*innen, Popmusik-Liebhaber*innen und Nerds hier feiern können: ein Vierteljahrhundert „Spiceworld“! Das zweite Album der vor allem in den 1990er- und frühen 2000ern aktiven und bis heute immer erfolgreichen Band erschien 1997, das wird dieses Jahr gefeiert.

Und zwar mit einer um Demoversionen, Remixen und bisher unveröffentlichten Liedern gewürzten Neuveröffentlichung von „Spiceworld“. Das Album erscheint im November als 2CD, Vinyl und digital – aber natürlich immer mit den Charthits „Spice Up Your Life“, „Too Much“, „Stop“ und „Viva Forever“.

Über die Spice Girls: Die Girlgroup wurde 1994 gegründet, zwei Jahre später gingen Emma Bunton, Melanie C, Victoria, Mel B und Geri mit der Single „Wannabe“ erfolgreich an den Start. Bis zur Trennung 2001 veröffentlichte die Band drei Alben, die alle mindestens zwei Nummer-eins-Hits (in UK) beinhalteten. „Say You'll Be There“, „Goodbye“, „Headlines“ oder auch „Who Do You Think You Are“ und „Holler“, die Liste der Charterfolge ist lang. 2007 gab es zum „Greatest Hits“-Album eine erfolgreiche Tour und auch in den Charts war Platz 2 drin. 2018 kamen sie erneut zurück (live). thespicegirls.com