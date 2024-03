× Erweitern Foto: Selfie

Ein Monat, drei Lieblingslieder, -alben oder -musiker. Diesen Monat mit dem queeren Freiburger Schlagerstern Daniel Johnson. Und der steht auf Disco! Hier sind seine drei Lieblingsvideos.

Über Daniel Johnson: Der Sänger lernte seine Kunst unter anderem an der renommierten Stage School Hamburg, zu sehen war der Musical-Stern schon bei „The Voice of Germany“ und „Zeig uns deine Stimme“. Das Mitglied der Schlager-Boyband Team5ünf feiert aber auch solo Erfolge. danieljohnson.de

