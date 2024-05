„Still Kids“ – New Kids on the Block

Expand New Kids on the Block Du willst noch tiefer in die Boyband-Geschichte eintauchen? Schau mal hier: www.nkotb.com

Die 1984 gegründete US-Popband New Kids on the Block gehört mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands weltweit.

NKOTB eroberten ab Ende der 1980er mit Hits wie „You Got It (The Right Stuff)“, „Tonight“, „Call It What You Want“, „If You Go Away“, „Hangin’ Tough” und „Step by Step“ bis zur Trennung 1994 die internationalen Charts. #Mensch liebte oder hasste die fünfköpfige Band, dazwischen gab (und gibt?) es wenig Spielraum. Aber eins muss ihnen zugestanden werden: Ihre Lieder blieben im Ohr und wecken sofort Erinnerungen. Aber ist alles nur Vergangenheit? Nein.

Denn schon seit 2008 sind die Pop-Musiker wieder erfolgreich zusammen – in den Hitlisten klappt es seitdem regelmäßig. Musikalisch wagen sie inzwischen mehr, arbeiteten zum Beispiel mit den Backstreet Boys und Lady Gaga zusammen. Und die New Kids on the Block sind auch privat mutiger als damals: Sänger Jonathan Knight hatte etwa 2011 sein schwules Coming-out, 2022 heiratete er seinen Mann. Vor allem in den USA landet die Band regelmäßig in den Album-Charts ganz vorne, heute erscheint ihr neues Album „Still Kids“. Hier ist ein aktuelles Video daraus: