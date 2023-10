Techno? Industrial? Neues von Jean-Michel Jarre

× Erweitern Foto: François Rousseau „Forever Young“: Jean-Michel Jarre

Foto: Flavien Prioreau Der 1984 geborene Pariser NSDOS will mit seiner Musik „eine Verbindung zwischen Maschinen und Materie herstellen“, etwa durch Bewegungssensoren an seinem tanzenden Körper

Der Komponist, Producer und Soundtüftler Jean-Michel Jarre hat neue Musik am Start. „ZEITGEIST TAKE 2“, eine spannende Zusammenarbeit mit NSDOS.

Ein Remixalbum wird es auch geben, „OXYMOREWORKS“ soll am 3. November erscheinen. Das Video zum neuen Lied, einen neuen Vorboten zum kommenden Album bekommst du hier bei uns!

Der am 24.8.1948 geborene Musiker aus Frankreich gilt als einer der Miterfinder*innen der elektronischen Musik, wie wir sie heute kennen und lieben. Jarres wegweisendes Instrumental-Album „Oxygène“, das 1976 zu einem Welterfolg wurde und eines der ersten Trance-Werke überhaupt ist, wäre fast nicht veröffentlicht worden. Die Plattenfirmen stellten sich erst quer. Wie falsch sie lagen! Inspiration findet der Umweltschützer in der Natur, so nutzt Jean-Michel Jarre zum Beispiel Meeresrauschen oder den tosenden Wind. Auch seine Bühnenshows sind legendär: Der Musiker gilt als Schöpfer der „Licht-Harfe“: Licht-Saiten, die scheinbar endlos in den Himmel strahlen und wie ein Instrument wirken, – und sich zur Musik abgestimmt bewegen. Funfact: Jean-Michel André Jarres Vater war die Hollywood-Größe Maurice Jarre (er erhielt einst einen Oscar für die Musik von „Doktor Schiwago“). www.instagram.com/jeanmicheljarre