Neues von der „Queen of Rock 'n' Roll“ Tina Turner

Foto: @TinaTurner 2004 zog sich Tina Turner ins Private zurück, 2008 – 2009 gab es noch eine Abschieds-Welttournee namens „Tina!: 50th Anniversary Tour"

Tina Turner (26. November 1939 – 24. Mai 2023) war das Vorbild für viele Frauen, für Stars wie Céline Dion und eine sehr gute Freundin von Cher. Und vor allem eine seit den 1960er-Jahren erfolgreiche US-Musikerin – die in der Schweiz lebte

In wenigen Wochen erscheint eine brandneue und umfassende Anthologie der kürzlich verstorbenen US-Musikerin Tina Turner, die die Singles von 1975 bis zu ihrem Rückzug vereint.

Natürlich mit der Zusammenarbeit mit Kygo und Klassikern wie „Private Dancer“, „Steamy Windows“, „Typical Male“ und „Cose della Vita (with Eros Ramazzotti)“. Die Werkschau namens „Queen of Rock ‘n‘ Roll“ erscheint auf drei CDs und unter anderem auf fünf LPs, – ein Fest für Sammler.

Was besonders schön ist: Die Lieder sind chronologisch angeordnet, so kann #mensch beim Hören die künstlerische Weiterentwicklung und den jeweiligen Zeitgeist Tina Turner nachempfinden und womöglich auch erstmals entdecken. Denn die Buddhistin Tina war mehr als nur Rock’n’Roll, sie überzeugte mit Pop, Gospel, Disco, Rock, Dance und auch Soul. Los geht es 1975 mit „Whole Lotta Love“, es folgen Hits wie „Let’s Stay Together“, „The Best“, „I Don’t Wanna Lose You“ sowie die James-Bond-Hymne „GoldenEye“ und fast zum Abschluss das erfolgreiche Remake ihres Welterfolgs „What’s Love Got to Do With It“ zusammen mit Kygo. Unsere Anspieltipps sind unter anderem „Something Beautiful“ (eine neue Version von „Something Beautiful Remains“), „When the Heartache Is Over“ und „River Deep, Mountain High (Live in Europe)“.