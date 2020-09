Tom Gregory debütiert

× Erweitern Foto: P. Nürnberger Tom Gregory

Tom Gregory

Am 18. September erscheint „Heaven in a World so Cold“, das Debütalbum des extrem sympathischen und talentierten Singer-Songwriters Tom Gregory, der mit rock-pop-souligen Hits wie „Never Let Me Down“ und „Fingertips“ auch schon deftig abräumte.

Im Frühling 2021 kommt der Brite auf Tour und macht unter anderem in Hamburg, Dresden, Hannover, Osnabrück, Bremen, Kiel, Heidelberg, Stuttgart, Nürnberg, München, Köln, Frankfurt und Berlin musikalisch Station.

Foto: M. König Tom Gregory Der Schmucke pendelt zwischen seiner Heimat Blackpool und seiner Wahlheimat Hamburg

Unsere Anspieltipps auf „Heaven in a World so Cold“ sind „Small Steps“, „Never Let Me Down“ sowie „By Your Side“ und der aktuelle Charthit „Rather Be You“.

Überall hört man seine fundierte und gewachsene Liebe zur Musik heraus, nicht ohne Grund: „Ich habe viel Gitarrenmusik gehört und wurde außerdem sehr von meinem Vater inspiriert“, verrät der 1995 geborene Tom. „Er hat mir Bands wie Kool & The Gang und James Taylor nähergebracht. Ich habe mich wenig für moderne Musik interessiert und lieber solche Bands gehört, während meine Freunde Acts wie Eminem gefeiert haben.“

Und das merkt man seinem Debütalbum an. Sehr stimmig, zeitlos, erwachsen. Groß!

www.facebook.com/tomgregoryofficial