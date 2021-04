POP: Troye Sivan und Tate McRae

× Erweitern Troye Sivan und Tate McRae: vereint in Popmusik

Die beiden Musiker*innen Troye Sivan und Tate McRae haben sich mit DJ Regard zusammengetan und wollen Mitte April eine gemeinsame Single veröffentlichen. Schon jetzt gibt es erste Videos auf Social Media, in denen „You“ zu hören ist.

Der in Johannesburg, Südafrika geborene Australier Troye Sivan ist seit einigen Jahren einer DER queeren Stars und Tate McRaes Stern beginnt auch immer strahlender zu leuchten.

Foto: Universal Music Troye Mit 16 war Troye zum ersten Mal schwul aus, schon immer kämpft er für die LGBTIQ*-Community

Bei uns kennt man die kanadische Musikerin und Tänzerin Tate vor allem für ihren Megahit „You Broke Me First“, in ihrer Heimat hatte sie aber schon vier Singles in den Charts. Das poppige Duett mit Troye wird sicherlich auch wieder ein Erfolg!

DJ Regard ist übrigens auch kein Unbekannter mehr, immerhin landete der Producer aus dem Kosovo 2019 einen Welthit: „Ride It“ war überall in den Charts, in UK erklomm der Track Platz 2, bei uns Platz 4. Wir sind gespannt, wie sich die Zusammenarbeit mit den Teenie-Stars platzieren wird ...

