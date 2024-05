Twenty 4 Seven zum Jubiläum auf Vinyl

„I Can't Stand It!“, „Take Me Away“ oder auch „Are You Dreaming?“ sind heute noch im Radio zu hören. Sporadisch erscheinen neue Singles oder Remixe, die in den Niederlanden auch immer Erfolg haben. „Like Flames“ etwa war dort 2007 ein Top-20-Hit

1994 erschien mit „I Wanna Show You“ das dritte Album des zwischen 1989 und 1999 so erfolgreichen Eurodance-Projekts Twenty 4 Seven aus den Niederlanden.

Unter anderem in Südafrika erreichte es Platz 1 der Charts und warf Hits wie „Keep on Tryin'“ und „Oh Baby!“ ab. Zum 30. Jubiläum veröffentlicht es Producer Ruud van Rijen nun auf Vinyl. Das Projekt Twenty 4 Seven, das bei uns vor allem für seine Erfolge wie „I Can't Stand It!“ (1990, damals noch mit Captain Hollywood), „We Are the World“ (1996), „Is It Love“ und „Slave to the Music“ (1993) bekannt ist, ist ein Phänomen.