Unser Video des Tages: Kevin Brain Smith

× Erweitern Foto: T. Döhrer Kevin Brain Smith

„One Way Ticket“ des queeren Berliner Sängers ist ein starker Deutsch-Pop-Song, der durchaus das Zeug zum Hit hat.

Der in den 1980ern geborene Musiker lebt und arbeitet in Berlin. 2016 war er kurz bei DSDS dabei, auch in der Serie „Berlin Tag & Nacht“ war er am Start.

„Ich war bei DSDS dabei und bin dann selbst gegangen, also ich bin nicht rausgeflogen. (lacht) Es ist viel passiert, ich habe seitdem viele Auftritte gehabt, es gab mir schon einen Schub. Und natürlich der Charthit **, das ist schön.“

Mit an der von Country inspirierten Nummer „One Way Ticket“ gearbeitet haben übrigens noch weitere erfahrene Musiker wie Christian Raab (Glasperlenspiel, Eloy de Jong), Stephan Piez (Annette Louisan, Florian Künstler) und Tobias Schwall (Helene Fischer). Alle Zeichen stehen auf Erfolg!

** Mit „Du trägst keine Liebe in dir“ schaffte er es 2016 als Teil des Trios Chris Avedon & Kevin Neon feat. Kevin Brain Smith bis auf Platz 12 der deutschen Charts

www.facebook.com/kevinbrian.smith, www.instagram.com/kevinbrainsmithmusic