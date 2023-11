VIDEO: „Nightflight to Venus“ Boney M.

× Erweitern Foto: M. Rädel

Boney M. Boney M. bestand aus den Sängerinnen Liz und Marcia, dem Tänzer Bobby, Frank Farians Stimme, dem Model Maizie und zwischen 1982 und 1986 noch aus einem zusätzlichen Sänger, Reggie. Er sang unter anderem den Charthit „Kalimba de Luna“

Das Lied kennen Millionen von Menschen, war es doch das erste Stück auf dem gleichnamigen Album von 1978, das Welthits wie „Rivers of Babylon“ und „Painter Man“ hervorbrachte, dem dritten Album des Projekts Boney M. von Frank Farian.

Jetzt gibt es ein Video zu dem international bekannten und schon von Größen wie Blank & Jones geremixten Lied, das nie eine Single war. Jetzt wird der hypnotische Disco-Track mit den sparsamen Vocals und der süßen Melancholie „Nightflight to Venus“ endlich mit einem richtigen Video versorgt – es gab zwar schon einmal ein Promo-Video, aber das neue ist richtige Kunst (mit einem Augenzwinkern!).

Disco und Pop made in Germany – international in den Hitlisten. Boney M. wurde 1975 gegründet und 1985/86 aufgelöst, dazwischen landete die Band weltweit (außer in den USA) nonstop Hits wie „Daddy Cool“, „Belfast“, „Sunny“, „I See a Boat on the River“ sowie „Gotta Go Home“, „Malaika“ und „Happy Song“. Heute touren noch einige Revival-Bands erfolgreich um die Welt, auch schaffen es Remixe und Compilations immer wieder in die Charts – fast jedes Jahr zum Beispiel ihr Weihnachtsgospel „Mary's Boy Child/Oh My Lord“. 2022 erreichte ihr Best-of-Album „The Magic of“ die Top 10 der deutschen und österreichischen Charts. Das Video zu „Nightflight to Venus“ feiert den 45. Geburtstag des Albums und macht Lust, sich wieder einmal mit der legendären Truppe zu beschäftigen.