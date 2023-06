„Vulgar“ – Video von Sam Smith + Madonna

× Erweitern Links Sam, rechts Madonna

Foto: @samsmithworld Sam sorgt mit Musik, Optik und in Interviews für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community

„You know you're beautiful when they call you vulgar“ – ein cooler Gedanke, den Madonna und Sam Smith da via Musik präsentieren!

„Auf abstoßende Weise derb und gewöhnlich, ordinär“ – die Definition von „vulgär“ liest sich so, wie Hater über Madonna und – seitdem they Weiblichkeit auslebt – Sam sprechen und chatten.

Also haben die beiden Künstler*innen alles richtig gemacht und ihr Duett genau SO genannt: „Vulgar“.

Die nach und nach veröffentlichten Teile des Lieds ließen bereits aufhorchen. Zum einen: eine starke Empowerment-Hymne. Zum anderen: super zum Tanzen, Orient-Elektro-Pop mit viel Queerness und Ballroom-Ball-Culture-Voguing-Kultur! Auch die Optik der Promo-Clips ist einfach sexy. Die bisherigen Ausschnitte erinnerten etwas an Madonnas Klassiker „Erotica“, „Vogue“ und „Justify My Love“ ... Hier ist das Lyric-Video (ein neuer Clip wird sicherlich folgen):