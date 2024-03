Wir gratulieren Billie Eilish

× Erweitern Foto: Mason Poole Kann sich über ihren zweiten Oscar freuen: Billie Eilish

Expand Foto: @billieeilish Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O’Connell, Musikproduzent und Schauspieler

Sonntagnacht wurden die Oscars vergeben, die begehrte Trophäe ging auch an die Sängerin Billie Eilish. Sie bekam den Goldjungen in der Kategorie „Best Original Song“ für ihre Ballade „What Was I Made For?“ aus dem „Barbie“-Blockbuster.

Wir gratulieren! Damit war Billie Eilish 2024 übrigens die einzig queere Person, die einen Oscar gewonnen hat. Und sie ist außerdem die jüngste Künstlerin, die je einen offiziellen James-Bond-Titelsong, „No Time to Die“ (2021), geschrieben und aufgenommen hat – auch für dieses Lied gab es einen Oscar.

Seit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle „Ocean Eyes“ 2015 sprengt die 2001 geborene Künstlerin mit ihrer immer ungewöhnlichen, mal elektronischen, mal zerbrechlichen Musik Genregrenzen, ließ und lässt sich nicht einordnen. In ihren Liedern, etwa „Bad Guy“, setzt sich die Singer-Songwriterin mit sensiblen und intimen Themen auseinander und verarbeitet diese mit ihrem ganz eigenen, unverkennbaren Sound aus leisen, gefühlvollen Vocals verpackt in einer sehr detailorientierten Produktion. Ihr Coming-out hatte Billie Eilish Ende 2023 (wir berichteten). BillieEilish.lnk.to/Instagram

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu