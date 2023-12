Billie Eilish: War das nicht offensichtlich?

× Erweitern Foto: Mason Poole

Foto: Angela Weiss / AFP

Schon seit der Veröffentlichung ihrer gefeierten Debütsingle „Ocean Eyes“ 2015 sprengt Billie Eilish mit ihrem ungewöhnlichen, genreübergreifenden und packenden Kompositionen die Grenzen der Musikwelt. Zuletzt überraschte die Künstlerin mit ihrem Lied für den „Barbie“-Blockbuster. Eine zerbrechliche Ballade namens „What Was I Made for?“.

In all ihren Lieder setzt sich die Singer-Songwriterin mit persönlichen Themen auseinander und verpackt sie in leisen Vocals, mal mit und mal ohne Elektro-Beats. Die 2001 geborene Billie ist die jüngste Künstlerin, die je einen offiziellen James-Bond-Titelsong, „No Time to Die“ (2020), geschrieben und aufgenommen hat. Und sie steht auf das eigene Geschlecht: „Wasn’t it obvious?’ I didn’t realize people didn’t know. I just don’t really believe in it. I’m just like, ‘Why can’t we just exist?’ But it’s exciting to me because I guess people didn’t know. I am for the girls“, zitiert thepinktimes die Sängerin dazu. Für sie, #mensch kann es lesen, keine große Sache: „War das nicht offensichtlich?“ ...

Für Teile ihrer Fanbase leider schon, denn seitdem hat Billie Eilish viele, viel Follower*innen auf Social Media verloren – bisher über 100.000. Beschämend! Ähnlich erging es in den 1960ern Dusty Springfield. Als die Soulsängerin damals ihre Liebe zu einer Frau in einem Interview äußerte, war ihre Karriere in den USA bis 1987 und ihrem Comeback dank der Pet Shop Boys vorbei. Wir hätten uns gewünscht, die Gesellschaft hätte sich etwas weiterentwickelt! www.billieeilish.com