Wir trauern um Tina Turner

× Erweitern Foto: Parlophone Tina Turner

Foto: EMI Tina Turner

Mit großer Bestürzung müssen wir leider darüber schreiben, dass eine der größten Rock- und Soul-Legenden von uns gegangen ist. Die Sängerin Tina Turner verstarb heute im Alter von 83 Jahren in ihrer Schweizer Wahlheimat.

Die am 26. November 1939 Geborene war seit den 1960er-Jahren eine Legende. Rockröhre, Disco-Popperin, das Vorbild für viele Frauen, für Stars wie Céline Dion und für so manche Travestieshow. Tina Turner war eine gute Freundin von Cher und liebte Yoga. Und vor allem Musik – mit der sie Millionen Menschen Lebensmut und Freude spendete.

Ihre Karriere begann im Kirchenchor, es folgten in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren Hits wie „River Deep – Mountain High“ und „Nutbush City Limits“ zusammen mit Ehemann Nummer eins, Ike, aber auch viel Leid und häusliche Gewalt in der Ehe. Erst Anfang der 1980er startete Tina Turner emanzipiert und solo durch. Zu ihren größten Hits, die bis heute in der Szene und im Radio zu hören sind, zählen „What's Love Got to Do with It“, „Typical Male“, „Private Dancer“ sowie „When the Heartache Is Over“, „GoldenEye“ und „The Best“. 2004 zog sie sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück, promotete aber noch etwas ihr Musical. Heute ist Tina Turner nun überraschend gestorben ... Die Welt hat eine tolle Künstlerin und wunderbare Sängerin verloren! Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und Freund*innen.