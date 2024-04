„Wo sollten wir hin?“ – BOAH ROBIN!

× Erweitern Foto: M. Scherenberger

Morgen erscheint mit „Wo sollten wir hin?“ die vierte Single-Auskopplung aus dem im Herbst erscheinenden zweiten Studioalbum von Sänger und Texter Robin-Fabian Bovensiepen und Komponist und Arrangeur Florian Tobias Krämer, des Duos BOAH ROBIN!. Das Video wird am 25. April um 20 Uhr auf YouTube veröffentlicht. Auf Tour gehen die beiden Musiker auch, unter anderem sind sie am 8.6. beim CSD in Kreis Heinsberg, am 21.6. im Roten Saal in Braunschweig, am 10.8. im Privatclub in Berlin und am 24.8. beim CSD in Bremen zu erleben. linktr.ee/boahrobin