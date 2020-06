Yello kommen zurück!

× Erweitern Foto: Universal Music Yello Dieter Meier und Boris Blank

Yello

Künstler wie WestBam nennen sie als Vorbild, und das, obwohl sie es genau andersrum machen, als etwa Kraftwerk, mit denen sie so oft verglichen werden. 2020 wird es ein neues Album geben: „POINT“.

Und auf den Punkt bringen es die beiden Musiker und Tüftler gerne. Sänger Dieter Meier (geboren am 4.3.1945) und Tüftler Boris Blank (geboren am 15.1.1952) aus der Schweiz sind seit den 1970ern Inspiration für die Techno- und Elektroszene. Im Unterschied zu Kraftwerk verwandeln Yello organisch erzeugte Töne zu elektronischen Klängen. Kennen wirst du „Vicious Games“, „You Gotta Say Yes to Another Excess“ und auch „The Race“ und „Rubberbandman“.

2020 läuten sie ihr Comeback mit der Single „Waba Duba“ ein, am 28. August folgt dann das neue Album.

Foto: www.facebook.com/yello.ch Yello 1979

„Ich vergleiche unsere Musik mit Bildwelten“, erklärt Boris Blank via E-Mail. „Ich bin ein Sound-Maler, der immerzu in seinem Atelier arbeitet. Wenn dann so sechzig oder siebzig Bilder da sind, stellt sich die Frage: Was soll man an die Ausstellung schicken? Welche Stücke würden auf ein Album passen?“

„Wenn Boris in seiner Musik versunken ist, ist er wie ein Kind im Sandhaufen“, so Dieter Meier. „Ich habe ein Dutzend Tricks entwickelt, wie ich dann das Studio betreten kann, ohne ihn zu Tode zu erschrecken.“ Meier schreibt die Lieder an seiner mechanischen Schreibmaschine Hermes Baby. „Die Schreibmaschine ist ein erotischer Gegenstand. Das Tippen ist ein Sich-Hineinempfinden.“ www.yello.com