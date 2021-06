60 Jahre Boy George

× Erweitern Foto: Sony Music Boy George „Ich schätze die Komplexität der Liebe. Klassische romantische Liebe ist ja eine seltene Sache. Wo hat man das schon?“

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte „Jeder sucht nach neuen Wegen, um sich zu verbinden, und Musik ist dabei unser Satellit. Ich hoffe, dass wir Dir in solch herausfordernden Zeiten Optimismus und Hoffnung durch unsere Musik bringen können.“

Der 14. Juni, ein bunter Tag! Alles Gute zu sechs Jahrzehnten queeren Seins, poppiger Kultur und schwuler Skandale, Boy George!

Der Bunte war schon eine Queen, als die meisten von uns noch gar nicht geboren waren. Reggae- und House-Fan Boy George ist als auf jeden Fall ein Wegbereiter. Danke!

Der Musiker gehört nicht nur zu DEN queeren Popikonen und Paradiesvögeln der Musikwelt, sondern auch wahrlich zu den Avantgardisten der Schwulenbewegung. Der Sänger von Culture Club und Jesus Loves You landet bis heute – mit oder ohne Bands und DJs – Erfolge wie „Karma Chameleon“, „Everything I Own“, „I Just Wanna Be Loved“, „Run“, „Do You Really Want to Hurt Me?“ oder auch „Bow Down Mister“ in den Charts. Seinen 1992er-Hit „The Crying Game“ komponierte er übrigens zusammen mit den Pet Shop Boys. Wir hoffen auf noch viele, viele Jahre mit dir und deiner Kunst!

Funfact: Boy George kündigte unlängst ein neues Film-Biopic namens „Karma Chameleon“ über sein Leben und die Karriere von Culture Club an, wir sind gespannt ...