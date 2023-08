Alles Liebe, Lady Bunny!

× Erweitern Foto: Steven Menendez

Foto: Steven Menendez Lady Bunny Wie sie sich selbst beschreiben würde? „If Dusty Springfield put on weight...“ Okay.

Diese Diva aus Chattanooga, Tennessee war und ist eine der ersten Dragqueens, die den Sprung aus den Klubs und von den Bühnen der LGBTIQ*-Community in den Mainstream schafften. Lady Bunny gab und gibt es in Musikvideos, im TV und weiterhin im Underground.

„Ich bin eine der beeindruckendsten Drag-Performer*, die je lebten. Ich bin wunderschön, talentiert, bekannt und EXTREM BESCHEIDEN!“

Am Wochenende (oder heute!) wurde Lady Bunny aka Bunny Hickory Dickory Dock 61 Jahre jung. Wir wünschen nur das Allerbeste! Am Wochenende? Heute? Ja, in der Tat ist es nicht so leicht festzustellen, wann Lady Bunny genau Geburtstag hat(te). Verschiedenen Quellen nennen verschiedene Daten. Egal, alles Liebe! Die am 13. oder 14. August 1962 geborene Freundin von RuPaul ist für viele optisch eine Huldigung an Dusty Springfield, vor allem aber eine DER Macher*innen der New Yorker Szene. Und eine der ganz wenigen Queers über 60, die auf Social Media erfolgreich sind. www.ladybunny.net