„Click Boys“ – die Stars von OnlyFans

Vor etwa sieben Jahren startet mit der Seite OnlyFans eine kleine Revolution. #Mensch konnte fortan anderen gegen ein monatliches Entgelt in Form eines Abonnements folgen. 2021 wollte OnlyFans einige Tage lang pornografische Inhalte mehr erlauben, ruderte dann aber zurück. Es wurde ja fast nur dafür genutzt.

Diese kostenpflichtige Bereitstellung von Webinhalten via Internet von (meist) Vollerotik-Darsteller*innen wie Robert Royal, Vadim Romanov, trans Darsteller Noah Way und Reno Gold, in der Regel Fotos und Videos, ist mittlerweile eine weltweite Erfolgsgeschichte.

„Prostitution light“ sagen die einen, eine unkomplizierte Methode, um Geld zu verdienen, sagen die Befürworter*innen. World of Wonder aus den USA, die ja schon mit „RuPaul's Drag Race“ international abräumen, wird sich nun in einem neuen Projekt den Menschen hinter den Kameras widmen, die die Welt mit Sex versorgen. Die sechsteilige US-Dokuserie „Click Boys“ stellt auf dem abonnementbasierten Streaming-Dienst WOW Presents Plus einige der OnlyFans-Queers vor, mit dabei sind der oben erwähnte Noah Way und auch Brock Banks. Eine erste Folge ist online. www.wowpresentsplus.com/click-boys