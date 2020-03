Dragqueens bei „Shopping Queen“

× Erweitern Fotos: M. Rädel Stella, Absinthia und Barbie

Das gar nicht so trashige TV-Format „Shopping Queen“ ist sehr leichte Kost, klar. Aber haben wir uns nicht ein bisschen Amüsement verdient in diesen Zeiten?

Im April soll es soweit sein, ein „Shopping Queen Drag Special“ soll ausgestrahlt werden, wenn man dem Posting einer Teilnehmerin, Pam Pengco, glaubt. Mit dabei sind gleich drei Berliner Stars: Barbie Breakout, Absinthia Absolut und Stella deStroy. Wir freuen uns drauf!

Über Barbie

Seit der Jahrtausendwende mischt diese Schönheit als DJane und Stargast die Szene gehörig auf. Vor allem im GMF und bei großen Events, wie etwa dem Life Ball, „Werq The World“ oder auch dem SPY CLUB, sorgt(e) sie für Glamour. Die 1978 geborene Freundin von Melli Magic ist aber auch eine oft ziemlich politische Bloggerin und Buchautorin.

„Ich hatte eine sehr aufregende Kindheit, habe die ersten Jahre meines Lebens als Transgender-Kind gelebt, dann kam die Pubertät mit all den Drogen und all der Gewalt und schließlich Berlin und meine Karriere hier mit all den Exzessen und dem ganzen Wahn.“

Über Stella

Stella deStroy ist schon seit der Jahrtausendwende erfolgreich in der Szene unterwegs – bundesweit. Und auch in Dänemark, Österreich und der Schweiz transt sie ganz edel am DJ-Pult und als Showstern, sogar nach Sachsen traut sich die 1985 in Berlin Geborene! Stella deStroy kann übrigens super tanzen und hat immer die richtigen Eurodance- und Pophits am Start. Gut zu wissen: Sie ist die beste Freundin von Destiny Drescher.

Über Absinthia

„Da ich ein unglaublich gemütlicher Mensch bin, nutze ich im Sommer jeden Sonnenstrahl, um auf Wiesen zu liegen und meine Comics zu lesen. In aktiveren Zeiten radel ich gerne durch Potsdam oder schwimme in einem der vielen Seen“, verriet uns Madonna-Fan Absinthia Absolut einmal im Interview. Wesentlich wilder legt sie nachts u. a. im SchwuZ oder bei Nina Queer los.

5.4., „Shopping Queen“, www.facebook.com/shoppingqueenVOX

