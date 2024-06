Dylan Tides: „Ich war so ein glücklicher Junge!“

×

Er ist einer der Stars von CARNAL PLUS, einem Vollerotikstudio aus den USA. Für uns hatte der blonde Lockenkopf etwas Zeit für einen Chat.

Was gefällt dir an deinem Job in der Erotikbranche am besten? Ich liebe diesen Job und werde so lange wie möglich im Pornobereich tätig sein. Ich liebe den authentischen Kontakt zu meinen Drehpartnern. Mir ist es wirklich wichtig, Spaß zu haben, und das sorgt für den besten Content!

Und was gefällt dir am meisten an der Arbeit bei CARNAL PLUS? Die Stimmung bei CARNAL ist wie in einer auserwählten Familie, wir alle lieben und kümmern uns um das gegenseitige Wohlergehen vor und hinter der Kamera. Ich habe hier lebenslange Freunde gefunden, die ich immer schätzen werde.

Welche Szene oder welcher Schauspieler gefällt dir bisher am besten? Lane Colten war bisher mein liebstes Model, wir haben uns wirklich gut verstanden und er war vor und hinter der Kamera absolut wundervoll! Meine Lieblingsszene, die wir gedreht haben, war tatsächlich die letzte Szene während unseres CARNAL-All-Star-Events in Chicago. Wir hatten 13 der heißesten Typen der Branche – unter anderem Legrand Wolf – in einer gewaltigen euphorischen Orgie. {...} Ich war so ein glücklicher Junge!

Wie bleibst du in Form? Ich bleibe in Form, indem ich hauptsächlich an Hot-HIIT-Kursen (Intervalltraining mit hoher Intensität) teilnehme. Der Raum ist auf ca. 38 °C aufgeheizt, man hört nie auf, sich zu bewegen, während man von Satz zu Satz Gewichte hebt, und man schwitzt wahnsinnig. Es ist ein großartiges Ganzkörpertraining. Die meisten meiner Freunde, die ich mitgebracht habe, haben sich geweigert, an einem zweiten Kurs teilzunehmen, aber ich bin völlig süchtig nach ihnen und gehe fast nicht mehr in typische Fitnessstudios, es sei denn, ich reise zu Fotoshootings. Außerdem genieße ich Yoga und gehe gelegentlich auch Klettern.

Was machst du an einem freien Tag? An einem freien Tag arbeite ich normalerweise noch, halte es aber ziemlich entspannt. Normalerweise kümmere ich mich um Kollaborationen, plane Reisen mit anderen Hotties und trainiere intensiv, wann immer ich kann. Wenn ich eine längere Freizeit habe, spiele ich Videospiele, treffe mich mit Freunden in einer Kneipe oder gehe draußen wandern oder Boot fahren.

