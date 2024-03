HAPPY: Jess Glynne ist glücklich verliebt

Expand Foto: Warner Music Jess Glynne Im April soll ein neues Album der Künstlerin erscheinen

Gerade erst machte Jess Glynne ihre lesbische Beziehung zur Moderatorin Alex Scott via Social Media, in dem Podcast Happy Place, öffentlich. Auf eine bestimme Sexualität will sich die 1989 in London geborene Sängerin aber nicht festlegen.

Es sei „ein schönes Gefühl, eine Beziehung zu haben, die sich wirklich gut anfühlt“, wird die Sängerin von Presse-Kolleg*innen zitiert. Schon seit letztem Jahr tauchten immer wieder Bilder der beiden Liebenden auf, doch die wollen ihre Beziehung nicht zu sehr in der Öffentlichkeit.

In Deutschland kennt #mensch Jess Glynne vor allem für Dance- und Pop-Hits. Angesprochen auf ihre Erfolge wie etwa „Rather Be“ mit Clean Bandit, „These Days“ mit Rapper Macklemore oder auch Solo-Hits wie „Hold My Hand“ und „I'll Be There“ (alle erreichten Platz 1 in ihrer Heimat UK) verriet Jess einmal: „Ich liebe alles, was ich getan habe, aber ich bin keine reine House-Diva! Klubmusik habe ich im Herzen, aber von einer Gitarre begleitet singen mag ich auch ... Ich trete sehr gerne live auf. Ich habe eine Band, mit der toure ich.“ www.instagram.com/jessglynne