La Breakout, le Hart und #ToxischeMännlichkeit

× Erweitern Foto: M. Rädel Barbie Breakout Welt-AIDS-Tag

Die populäre Dragqueen Barbie Breakout schnappte sich den Journalisten, Vogue-Kolumnisten, Podcaster und TV-Co-Host Fabian Hart, um mit ihm über ein Thema zu sprechen, das extrem schnell polarisiert und schnell zu tiefen Gräben in einem Gespräch führt: toxische Männlichkeit. Bei diesen beiden Queers klappte ein Austausch darüber ganz hervorragend, wir empfehlen dir reinzuhören!

Foto: Instagram.com/fabianhart

„Die Kritik richtet sich nicht gegen Männlichkeit per se, sondern gegen die falschverstandenen Ideen von Maskulinität. Und daran leiden vor allem die Männer selbst ...“, so Barbie Breakout. „Warum kochen Männer nur öffentlich gerne, wenn es an einem Grill mit Feuer, Hitze und schweren Metallzangen zu tun hat, aber nicht so gerne am heimischen Herd über einem Topf Hühnerfrikassee?“ Hier geht es zum Podcast.

Über Fabian Hart: Wir hatten ihn 2011 schon auf dem Cover unseres Berliner Magazins blu! Fabian ist als Kind der 1980er schon ein alter Hase des Journalismus. Der Hamburger Queer hat nach seinem Studium für viele Printmagazine geschrieben, bevor er vor über zehn Jahren einer der ersten Blogger in Deutschland wurde – schon damals waren ihm typische Frauen- und Männerthemen in kommerziellen Medien zu einseitig bebildert. Mit seiner Seite fabianhart.com konnte er Inhalte aus Mode, Musik, Film und Kunst besprechen, die eher „Counterculture“ waren. Anders als andere Influencer verlässt Fabian sich nicht auf sein gutes Äußeres, Fabian hat was im Kopf und was zu sagen. www.instagram.com/fabianhart

Über Barbie Breakout: „Ich hatte eine sehr aufregende Kindheit, habe die ersten Jahre meines Lebens als Transgender-Kind gelebt, dann kam die Pubertät mit all den Drogen und all der Gewalt und schließlich Berlin und meine Karriere hier mit all den Exzessen und dem ganzen Wahn.“ Seit der Jahrtausendwende mischt diese queere Wahl-Berlinerin und Buchautorin als DJane und Stargast die Szene gehörig auf. Vor allem im TV („Shopping Queen, ...)“, dem Nachtleben und bei großen Events, wie etwa dem Life Ball oder auch „Werq The World“, sorgt(e) sie für Glamour. Die 1978 geborene Freundin von Joko Koma ist aber auch eine oft ziemlich politische Bloggerin und HIV-Aktivistin. www.instagram.com/barbiebreakout