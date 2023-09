MTV-Stern hat sein Coming-out

Foto: www.mtv.de Eminem, Rihanna, Taylor Swift, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Shwan Mendes und Camila Cabello TikTok-Fans wird es wundern, aber: MTV ist auch schuld daran, dass es heute so eine App wie TikTok geben kann. Denn schon kurz nach dem Start des Senders 1981 entwickelte sich eine finanzstarke und einflussreiche Kreativindustrie rund um Produktion und Vermarktung bewegter Bilder zur Musik

Einer der Macho-Hingucker der britischen Reality-TV-Sendung „Geordie Shore“, die seit über zehn Jahren Zuschauer*innen beglückt und bei uns via MTV zu sehen ist, hatte unlängst sein schwules Coming-out: Grant Coulson.

Und zudem ist er auf OnlyFans. Oha! Bei @nebuilder zeigt Grant Coulson dort alles, was er zeigen will. Nicht umsonst, es ist jetzt ja sein Job, man muss dem Sportlichen natürlich Geld zahlen ... Den Kolleg*innen von The Mirror soll er laut out.com dazu Folgendes gesagt haben: „Ich denke jeder, auch ich, hat seinen eigenen Weg, die Sexualität herauszufinden und sich damit vertrauter zu machen.“ Stimmt. Aber gleich so? Etwas harmloser ist ein Content auf Instagram, schaut mal hier: www.instagram.com/grantjosecoulson