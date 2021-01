RuPaul's Drag Race: Barbie Breakout und Conchita Wurst

× Erweitern Fotos: A. Karsai, M. Rädel Conchita Wurst und Barbie Breakout

RuPaul's Drag Drace: Barbie Breakout und Conchita Wurst

Zwei, die es wissen und können, kommentieren immer freitags in einem wöchentlichen Podcast die Episoden der 13. Staffel von der Show „RuPaul's Drag Race“. Klingt nach Spaß und Hörgenuss. Und ist es auch.

Wie das abläuft? In Bartschatten, „Ich bin der Bart, du die shady bitch“, so Conchita zu Podcast-Partnerin Barbie, wird die gerade angelaufene 13. Staffel der weltweit erfolgreichen Show von RuPaul unter die Lupe genommen. Die Regeln werden erklärt, die Shows rezensiert und vor allem die Kandidatinnen vorgestellt. Warum sollte man sich das anhören? Beide Dragqueens kennen „RuPaul's Drag Race“ sehr, sehr genau, sind große Fans der Show und kennen auch einige der RuPaul-Drags persönlich. „Du bist definitiv die König von Drag Race“, bauchpinselt Conchita dann auch Barbie. „Ich bin eben auch älter“, verrät die kichernd. Äußerst unterhaltsam anzuhören, informativ und auch lustig. „Am Ende isses doch auch a Spaaaß“, so Conchita. Ja, genau. Danke!

Gut zu wissen: Es ist tatsächlich Conchitas erster Podcast. Ursprünglich wollte sie „Pandoras Büchse“ in Sachen Podcasts nicht öffnen: „Mache ich einen, mache ich alle“.

Hier geht es zum Podcast: bartschatten.podigee.io, www.instagram.com/bartschattenpodcast