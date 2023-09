Vadim Romanov: Traumberuf Schauspieler

×

Foto: Selfie, www.instagram.com/vadimromanovx Vadim Romanov

Vadim „Im Moment habe ich drei Rollen am Theater ...“

Gerade ist der vor allem aus dem Vollerotikbereich bekannte Wahlberliner auf der (russischsprachigen) Bühne mit mit Schauspieler*innen aus Belarus, der Ukraine und Russland erfolgreich. Wir fragten nach.

Seit wann bist du als Schauspieler aktiv? Ich habe nie Schauspiel studiert oder eine Ausbildung gemacht, aber es war mein Traumberuf seit ungefähr 15 Jahren. Zuerst habe ich oft von Freunden gehört, dass ich es probieren soll. Und vor zweieinhalb Jahren ist die aktive Schauspielerei in mein Leben getreten. Ja, das ist mein Hobby bis jetzt und ich verdiene kein Geld beim Schauspiel, aber ich investiere mehr Zeit darin als in Tätigkeiten, die mir Geld bringen.

Gerade stehst du auf der Bühne. Verrate mir etwas dazu. Durch die Schauspielerei kann ich mich selbst, meine Anlagen und Vermögen besser verstehen, sie weiterentwickeln und neue Seiten meiner inneren Welt entdecken. Dies ermöglichte es mir auch, flexibler in meinem Verhalten und meiner Weltanschauung zu werden und viele meiner Komplexe und Verklemmungen zu zerstören, die mir eine konservative Gesellschaft in meiner Kindheit auferlegt hatte. Jetzt bringt mir die Bühne sehr viel Spaß und gibt mir unendlich positive Energie, besonders wenn ich von professionellen Kollegen und Regisseur höre, was für enorme Schritte ich die letzten Monaten geschafft habe.

Foto: M. Rädel Vadim Romanov „Jetzt bringt mir die Bühne sehr viel Spaß“

Welches Stück würdest du gerne noch umsetzen? Im Moment habe ich drei Rollen am Theater: Leutnant Baron Tuzenbach im klassischen Stück „Drei Schwestern“ von Tschechow, ein 19-jähriger Teenager in der modernen Tragikomödie „Teure Wohnung“ und ein schwuler Mann aus einer wohlhabenden Familie, verheiratet mit einer Frau, im englischen Krimi „Dangerous Corner“. Alle meine aktuellen Rollen sind sehr unterschiedlich und daher für mich sehr interessant. Aber ich habe keine Gedanken daran, eine bestimmte Traumrolle zu spielen. Ich kann nur sagen, dass vor allem dramatische Werke mit komplexen Charakteren meine Aufmerksamkeit erregen. Ich liebe es, in die Psychologie der Menschen einzutauchen und sie an mir selbst auszuprobieren.

Aber Erotik ist nicht abgeschrieben, oder? Ja, ich bin weiter dabei. Zusammenarbeit mit Fotografen … Dreharbeiten. Übrigens: Bei Folsom hat eine große Ausstellung von prideART stattgefunden, wo einige Fotografen Werke mit mir ausgestellt haben. Diese und zusätzliche Werke kann man auch in einem riesigen tollen Katalog der Ausstellung finden. Ich habe mir den Katalog natürlich gekauft!

Worauf freust du dich im Herbst? Auf schönes Wetter im September, auf Gran Canaria im Oktober, auf meine weitere Schauspielentwicklung und neue Rollen. Und diesen Herbst hoffe ich wirklich auf das Wohlgefallen der deutschen Bürokratie, die mir nach neun Jahren des Lebens in Deutschland endlich die unbefristete Aufenthaltserlaubnis geben wird.

*Interview: Michael Rädel allmylinks.com/VadimRomanovXXX, antrepriza.eu