100 Tage kostenfreier Eintritt

Heute, am 20. Juli, ist es endlich so weit, das Humboldt Forum startet mit gleich sechs (!) Ausstellungen mit erlaubtem Publikumsverkehr durch. Und das Beste kommt noch:

„Vom Schlosskeller bis zum ersten Obergeschoss können Besucher*innen die Präsentationen zur Geschichte des Ortes sowie den Humboldt-Brüdern, die Sonderausstellungen schrecklich schön. Elefant – Mensch – Elfenbein und Nimm Platz! Eine Ausstellung für Kinder sowie die Auftaktausstellungen Nach der Natur und BERLIN GLOBAL erleben. Der Eintritt in alle Ausstellungen ist in den ersten 100 Tagen frei, auch für die Sonderausstellungen“, so das Presseteam der Kulturstätte in Berlin-Mitte.