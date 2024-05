Ralf Königs Buchpremiere im BKA

× Erweitern Los ging es als „Daily-Strip-Format“ während der Corona-Pandemie

Expand Foto: vvg-koeln Ralf König Der Bestsellerautor Ralf König ist ein humorvoller Chronist der LGBTIQ*-Community

Ralf Königs neues Buch „Harter Psücharter“ erscheint schon bald, im Juni ist es endlich so weit. Eine Buchpremiere gibt es aber schon Ende Mai im BKA Theater am Mehringdamm.

„Es gibt zwei Versionen, eine limitierte Comicliebhaber-Sonderausgabe DELUXE mit noch Geschichten mehr drin, auch'n fetten Penis und so! Also macht's mir, bestellt vor. Ich danke Euch“, so der Comic-Star-Autor Ralf König zuvor online die Werbetrommel rührend. Im Mittelpunkt stehen einmal mehr Klassik-Fan Konrad und der umtriebige Paul, inzwischen Best Ager – und weiterhin zusammen. Die viel geliebte und lustige, treffend beobachtete und der Community den Spiegel vorhaltende Comic-Soap-Opera geht also weiter! „Seine Figuren Konrad und Paul setzen sich mit neuen Perspektiven des Genders, Schwul- und / oder Queerseins auseinander. Die Geschichte vermittelt Verständnis zwischen den neuen Generationen, deren Sexualität und Beziehungsmodellen“, so der herausgebende Verlag über die anstehende Neuerscheinung ganz seriös. Herrlich unseriös wird sich aber sicher wieder Comic-Ledermann Paul im Comic benehmen ... Die Premierenlesung ist am 22. Mai ab 19 Uhr im BKA Theater. www.ralf-koenig.de

