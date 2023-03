35 Jahre „Berliner Kabarett Anstalt“

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ Dragqueen Jurassica Parka wird moderieren

Foto: www.bka-theater.de BKA Zuvor war hier von 1961 an eine Disco namens (Dach)luke in dem 1913 erbauten Prachtbau beheimatet

Unter anderem Ades Zabel, Biggy van Blond, Bob Schneider, Josefine Heidt, Tobias Wollschläger, Uwe Matschke), C. Heiland, Jade Pearl Baker, Robert Alan und Stefan Danziger legen Ende April los, wenn es heißt „35 JAHRE BKA – BKA FÜR ALLE“.

Vor 35 Jahren, am 30. April 1988, öffneten sich am Mehringdamm in Kreuzberg zum ersten Mal die Pforten zum queeren Kulturglück: Die Berliner Kabarett Anstalt, kurz das BKA Theater, war geboren.

„Die drei Buchstaben sind in nunmehr dreieinhalb Jahrzehnten Synonym geworden für beste Unterhaltung der Genres Chanson, Kabarett, Comedy, Musik und Musiktheater“, so das Team schriftlich und freudig an uns. Am Jahrestag der Gründung beschenkt das BKA sein Publikum mit zwei furiosen Mixshows hintereinander und anschließendem Partyausklang, die drollige Moderatorin des sicherlich spaßigen Abends ist Jurassica Parka – Wortwitz trifft auf Schönheit.

30.4., „35 JAHRE BKA – BKA FÜR ALLE“, BKA Theater, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 19:30 Uhr und 21:30 Uhr