Wir gratulieren dem „Incognito Showpalast“

Seit 14 Jahren ist der Incognito Showpalast in der Hohenstaufenstraße 53 eine DER Adressen für Freunde glamouröser Travestie-Shows. Wir gratulieren zum Geburtstag im April!

„Unser Showpalast steht in der Tradition legendärer Kleinkunst- und Unterhaltungsbühnen der Schöneberger Geschichte: eine Mischung aus Eldorado und Chez Romy mit einem Hauch Berliner Scala“, verrät das Team auf Social Media, gefiert werden soll das Wiegenfest am 20. April. „Täglich von Dienstag bis Samstag kann jedermann in unserer klimatisierten Bar in stilvoll hergerichtetem Ambiente ausgelassen feiern, herzhaft lachen und schwungvoll tanzen. Begleitet uns – zumeist wochenends – auf eine Reise in den Incognito Showpalast. Lasst die Sorgen zuhaus‘ und erlebt mit uns die Faszination von Shows, Revuen, Comedy und vielem mehr.“ Wir wünschen alles Gute! incognito-berlin.com