Paris Giachoustidis im Wunderland

Bild: Paris Giachoustidis „Boyz Scrolling in Wonderland“, 2023, 42 x 50 cm

Am 19. August endet die Ausstellung „Paris in Wonderland“ des griechischstämmigen Wahl-Berliners Paris Giachoustidis (Bild oben).

Es wird also höchste Zeit, sich trotz schwüler Hitze aufzuraffen und in die Galerie Kornfeld zu eilen! Denn nur noch bis Samstag kann #mensch dort die Kunst des 1990 geborenen Malers in der schmucken Fasanenstraße 26 entdecken.