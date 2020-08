:// about blank

Zusammen das Großstadtleben genießen, unter freiem Himmel chillen, den Sommer ohne trübe Gedanken ausklingen lassen. Im „About Sektgarten“ vom Team vom Klub ://about blank geht das ganz hervorragend.

Nur grübeln darf man nicht ... Wer weiß, was im Herbst und Winter sein wird? Werden wir dann alle zu Hause streamen und uns einigeln? Werden wir erleben, wie noch mehr Klubs an den Folgen der Corona-Pandemie eingehen? Wird Berlin still und leise wie eine romantische Provinzstadt?