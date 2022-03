Andere reden, Katy und Francis helfen

× Erweitern Foto: K. Bähm Katy, Freundinnen und Mann Francis helfen der Ukraine

Eine der prominentesten Dragqueens Deutschlands hilft aktiv den Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine. Mit Essen, Medikamenten, Spielzeug und Nahrungsmitteln auch für die Haustiere. Mit am Start ist natürlich ihr Mann Francis und das Team von bähmbähmwigs.com. „Wir wollten nicht weiter rumsitzen und abwarten, was passiert“, verrät Katy am Telefon, „daher haben wir uns entschlossen, eine Spendenaktion zu starten, die mittlerweile echt durch die Decke gegangen ist. Selbst meine Friseurin hat Sachen gespendet!“

Morgen werden Francis und Katy zusammen mit Nikita und Lena sowie Merle als freiwillige Helfer*innen mit zwei kleinen Lastern an die Grenze zur Ukraine fahren und ihre gesammelten Hilfsgüter an Hilfsorganisationen abgeben. Das ist aber nicht alles: „Ich habe mit einem großen Spielzeughersteller einen Vertrag abschließen können, der nun Waren für die Flüchtlingskinder liefern wird“, freut sich die prominente TV-Größe. „Es ist schön zu sehen, dass wir helfen konnten. Mein Fokus lag auch darauf, dass wir an die Haustiere denken, nachher fahren wir noch 200 Kilogramm Tierfutter holen, dass die Tiere auch versorgt sind.“

Wir freuen uns sehr, dass Katy Bähm und Francis sich so einsetzen und Gutes tun. Denn es ist eben nicht damit getan, sein Profilbild auf Social Media mit der Ukraine-Flagge zu schmücken. Worten und Zeichen müssen auch Taten folgen!

