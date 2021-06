Anna Klatsche, Victoria Bacon und Moritz: WEDDING

× Erweitern Foto: L. Meyer Kilian, Victoria, Anna, Gimme Moritz

Ende Juni steigt wieder eine DER beliebtesten Partys Berlins, die „Gimme Moritz“ zelebriert ihr Comeback.

Und zwar am 26. Juni als Open Air – das bietet sich ja auch an, denn der Ort der Party, der Humboldthain Club im Wedding, hat einen ganz wunderbaren, wilden und coolen Garten. Und der ist grooooß!

Das Party-Comeback, die hedonistische Exkursion durch die Nacht, beginnt am 26.6. schon um 17 Uhr, freuen kann man sich auf Drinks, Pop und Beats von unter anderem Jordan Snapper und Destiny Drescher. Aber bitte beachten: „Eintritt nur mit FFP2 Maske; Mindestabstand halten und Maske tragen beim Warten und in Schlangen; keine Maskenpflicht am Platz; Anwesenheitsdokumentation am Einlass; tagesaktueller negativer Test bzw. Nachweis der Immunisierung (geimpft/genesen) empfohlen, aber nicht verpflichtend.“