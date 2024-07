Barbie Breakout – Madame Tussauds Berlin

Der aktuelle Host von „Drag Race Germany“ wird morgen um 11 Uhr die „atemberaubende“ Wachsfigur des US-Dragqueen-TV-Superstars RuPaul bei Madame Tussauds Berlin präsentieren. Eine wunderbare Wahl!

RuPaul, ein Symbol für Selbstverwirklichung und Empowerment, LGBTIQ*-Sichtbarkeit und Glamour wird ab morgen als Wachsfigur zu bestaunen sein. Die Dragqueen, die seit den späten 1980ern dank Hits wie „Looking Good, Feeling Gorgeous“ und „Supermodel (You Better Work)“ und der TV-Show „RuPaul's Drag Race“ weltweit erfolgreich ist, wurde am 1960 in San Diego/USA geboren. Höchste Zeit also, dass sie auch in Berlin in Wachs erstrahlt! RuPaul sei „nicht nur ein Entertainer, sondern auch ein Vorbild für Vielfalt und Toleranz“, so das Team von Madame Tussauds Berlin (Unter den Linden 74) dazu vorab.