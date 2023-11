Berlin: „Die beste Weihnachtsparty aller Zeiten“

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse, Amy Amy Strong ist natürlich wieder mit dabei!

Foto: M. Rädel Nina Queer und DJ Paul Paillette

Popmusik und Dragqueens, Dance-Hits und Weihnachtsglitzern, DJ Magic Magnus und Nina Queer bereiten dir am 2. Dezember einen lebkuchensüßen Mikrokosmos der Lebensfreude.

Freuen kannst du dich auf eine Party, die schon im besinnlichen Advent das Herz weihnachtsfröhlich schneller schlagen lässt. Dafür sorgen zum Beispiel die angekündigten DJs wie LEBERWURST, U-SEVEN und Francis.

2.12., „ROSE KENNEDY – THE GREATEST CHRISTMAS PARTY OF ALL TIME“, Süss. War gestern., Wühlischstraße 43, 22 Uhr