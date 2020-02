♂ Fetisch-Ostern

× Erweitern Foto: easterberlin.de Am 11. April findet 2020 ab 11 Uhr das große Fotoshooting der amtierenden Schärpenträger bei Mister B statt

Alle Zeichen stehen auf Fetisch im April! Zum 48. Mal verwandelt sich die Hauptstadt zum sexy Sündenpfuhl.

Vom 8. bis 14. April 2020 lohnt sich der Aufenthalt in der Hauptstadt für alle Lederkerls und Fetischfreunde besonders, denn der Berlin Leder und Fetisch e. V., der BLF, veranstaltet rund ums Osterwochenende alljährlich ein internationales Fetischtreffen, das mit Veranstaltungen in Bars und Klubs wie dem WOOF, dem New Action und der Scheune inzwischen fest verankert ist im Fetisch-Szeneleben.

Das „Ostertreffen“ ist für eine knappe Woche zentraler Anlaufpunkt der internationalen Leder-, Gummi-, Uniform-, Skin- und Sportswear-Szene, einer der Höhepunkte ist sicherlich die Party „DUNGEON PARTY 17.0“ am 9. April im Connection (Fuggerstraße 33) ab 22 Uhr, Spaß haben kann man aber schon am selben Tag ab 18 Uhr in der „Berlin Cigar Men XXL Lounge“ von Olaf Hartmannsgruber in der Bar Pussycat (Kalckreuthstraße 7).

Foto: Alphamales.com Leder

Etwas Geschichte: Der New Yorker Lederclub „The Cycle“ tourte Anfang der 1970er-Jahre durch Europa und löste eine Welle von Neugründungen und Selbstorganisation der schwulen Leder- und Fetischszene aus.

Neben Amsterdam, München, Hamburg und London war auch Berlin schnell dabei und belegte schon 1972 das Osterwochenende für das zunächst noch rein privat veranstaltete Ostertreffen, das infolge seines Erfolges schon ein Jahr später vom eigens gegründeten „MSC Berlin“ veranstaltete wurde und heute eines der weltweit größten und bekanntesten Fetischtreffen ist.

Das komplette Programm gibt es hier: easterberlin.de/de/easter-berlin/calendar