„Boylesque Drag Festival“ in Köln und Berlin

Der Sommer wird bunt! Und noch heißer, denn am 18. Juli (Köln) sowie am 26. und 27. Juli (Berlin) wird die hohe und erotische Kunst der „Boylesque“ und der Travestie zelebriert. Wir fragten bei der Veranstalterin Sheila Wolf nach.

Es ist das erste Mal in Köln, oder? Nervös? Oh, also ich war nervös im letzten Jahr, als ich das erste klassische Cologne Burlesque Festival nach Köln gebracht habe. Aber Köln war so was von grandios, laut und voller Energie. Die Feedbacks waren sensationell und das gab mir den Mut, endlich auch in Köln meine Lieblingsshow anzukündigen. Tatsächlich ist das Boylesque Drag Festival so ziemlich das Spannendste, was ich in den 14 Jahren produziert habe. Die Künstler geben mir jedes Mal so unglaublich viel Freude plus Energie, und der Spaß auf der Bühne schwappt innerhalb von Sekunden auf das Publikum über. Der Unterschied liegt einfach darin, dass die Vielzahl der Bewerbungen unglaublich divers ist. Wir sehen auf der Bühne jede Art von ausdrucksstarker Vielfalt und Genderbender jeder Couleur.

Worauf können wir uns freuen? Zurzeit trudeln wahnsinnig spannende Bewerbungen aus der ganzen Welt ein. Ich freu mich sehr, dass der Ruf des Festivals mittlerweile bis über den Großen Teich, aber auch nach Down Under, geschwappt ist und die Boylesque-Dragszene immer größer und wilder wird. Ich möchte auch im schönen GLORIA Theater die Bühne öffnen für die größtmögliche Bandbreite an queerer Kunst mit dem Fokus auf hochklassigem Cabaret-Entertainment. Headliner der Show werden wieder sowohl Dragqueens aus dem RuPauls-Drag-Race-Universum sein, aber auch Stars der Edinburgh Fringe Festivals. Das Line-up wird übrigens ab Mitte April auf www.boylesque-festival.de veröffentlicht – aber so lange würde ich nicht warten, um gute Plätze zu reservieren.

Und in Berlin? Berlin ist meine Heimatstadt und bietet eine so unglaublich große Bandbreite an tollen internationalen diversen Künstlern, und es kommen gefühlt stündlich neue dazu. Während ich hier auf drei ausverkaufte Doppelshows in 2019, 2022 und 2023 zurückblicken kann, freue ich mich, auch in 2024 am CSD-Wochenende an beiden Abenden ein unterschiedliches Line-up zu bieten. Auch die Moderation wird in Deutsch und Englisch von zwei unterschiedlichen Hosts gestaltet. Glamour, Glitzer, nackte Haut und viel Spaß sind garantiert.

Wie kamst du zu OUTtv? OUTtv hat schon seit dem ersten Festival an die Idee geglaubt. Ein queeres Burlesque-Festival hat auf den Bühnen in Deutschland einfach gefehlt und OUTtv hat zum Erfolg mit beigetragen. Das Boylesque Drag Festival ist tatsächlich das queerste Burlesque-Festival in Deutschland. Ach, und gerade bin ich noch auf der Suche nach einem Hotelpartner :) – vielleicht gibt es unter den Lesern von blu ja einen Interessenten.

*Interview: Michael Rädel www.sheila-wolf.de